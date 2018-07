Magnetismo revela a idade de prédios

Informações inscritas pelo campo magnético da Terra em tijolos, telhas e artefatos de cerâmica estão ajudando arqueólogos a datar construções do período colonial no País. Os cientistas descobriram, por exemplo, que uma casa em Salvador no Pelourinho - a de número 27 - foi construída entre 1675 e 1725.

Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Império Português, em 1759, promoveu também um expurgo da memória dos religiosos: os registros escritos da sua história desapareceram, um incidente lamentável para arqueólogos como Rosana Najjar, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que desejam recontar a história do Brasil Colônia.

No mestrado, Rosana estudou a igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Anchieta (ES), um templo construído pelo próprio missionário português, na cidade onde escolheu passar seus últimos anos e que hoje leva seu nome. A arqueóloga recorda que nos seus estudos sobravam hipóteses, mas faltavam documentos para comprová-las.

Rosana sentiu uma grande alegria quando o físico Gelvam Hartmann, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG-USP), mostrou-lhe que as informações perdidas com a queima dos papéis dos jesuítas permaneceram ocultas na argila. O físico estudou pedaços de tijolos da igreja de Anchieta e mostrou que as datações de Rosana estava certas.

Hartmann pertence à equipe de pesquisadores brasileiros que domina o método arqueomagnético para datar artefatos arqueológicos (mais informações nesta página). O físico já analisou cerca de 600 fragmentos de tijolos e telhas de construções do Sudeste e do Nordeste.

Mão dupla. Os interesses do geólogo Ricardo Trindade não tinham relação com a história das igrejas barrocas. Como cientista do IAG-USP, queria desvendar mistérios do centro da Terra, entre eles, a interação entre o manto e o núcleo, camadas que se tocam a 3 mil quilômetros da superfície sob um calor de 3.500°C.

Não é possível chegar tão fundo para realizar qualquer experimento científico: o recorde de perfuração da crosta terrestre não ultrapassa 12 quilômetros. Se a Terra fosse uma laranja, o homem ainda não teria vencido sua casca. Mas Trindade sabia que podia aprender algo sobre o núcleo investigando uma realidade que se estende por toda a superfície do globo e nasce nas profundezas inalcançáveis do planeta: o campo magnético da Terra. Contou com a ajuda de Hartmann, que havia estudado geomagnetismo no mestrado.

Trindade o acolheu como aluno de doutorado e o enviou para o Instituto de Física do Globo de Paris, pois os franceses já utilizavam o método arqueomagnético para datar castelos, igrejas e outros edifícios medievais.

Os dados obtidos nas construções coloniais brasileiras inspiraram um trabalho, publicado em abril, que revela a complexidade da evolução do campo magnético da Terra nos últimos 500 anos. Foi a vez de a geofísica agradecer a ajuda da arqueologia.