Maia diz que não há garantia de votar na 3a Código Florestal

A votação do texto, do relator Aldo Rebelo (PCdoB-SP), foi adiada três vezes por falta de consenso, especialmente no que se refere às áreas de preservação.

"Neste momento, ainda não tem garantia de votação no dia de hoje", afirmou a jornalistas o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS).

Segundo Maia, há ainda muitas negociações pela frente, e a emenda 164, redigida pelo PMDB com apoio da oposição, é o principal problema.

A emenda, acordada na semana passada também com partidos da base, com exceção de PT, PSOL e PV, autoriza Estados a regulamentarem ocupações em Área de Preservação Permanente (APP) em beira de rio. A medida contraria o governo, que pretende legislar sobre isso por meio de decreto.

O relatório de Aldo prevê a regulamentação por decreto das atividades que poderão continuar em APPs já desmatadas, como quer o governo, com base em requisitos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental.

O texto da emenda, no entanto, dá aos Estados, por meio do Programa de Regularização Ambiental (PRA), poder de estabelecer - além de atividades agrossilvipastoris (atividades agrícolas, pecuárias e cultura de árvores), de ecoturismo e turismo rural - outras que podem justificar a regularização de áreas desmatadas.

De acordo com Rebelo, a proposta do governo feita na segunda de limitar o tamanho das APPs a 20 por cento do tamanho das pequenas propriedades de até quatro módulos fiscais é um avanço, mas é necessária uma brecha regimental para colocá-la em votação, uma vez que o texto já foi apresentado ao plenário.

"Não há mais espaço regimental para apresentação de emenda, porque a discussão foi encerrada", afirmou Rebelo.

