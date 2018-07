Maia sugere a Aldo incorporar sugestões ao Código O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), defendeu que o relator do projeto do Código Florestal, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), adote as sugestões do governo na proposta que irá à votação na próxima semana. Maia manteve a data de votação do projeto nos dias 3 e 4 de maio.