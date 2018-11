Maior chuva dos últimos 10 anos já matou 95 no RJ O total de vítimas da chuva no Estado do Rio de Janeiro chegou a 95, segundo informações do Corpo de Bombeiros. A chuva que caiu nas últimas 24 horas no Rio já está entre as dez maiores já registradas no município em um único dia, segundo avalia o meteorologista Lúcio de Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet-RJ).