Maior chuva em 24 anos inunda 400 casas em Sorocaba

A cidade, de 583 mil habitantes, sucumbiu sob o temporal. O rio Sorocaba transbordou e cerca de 400 casas ficaram alagadas em 11 bairros. Apenas no Jardim Abaeté, 300 imóveis foram inundados. Apesar do nível da água ter atingido até 1,10 m, a maioria dos moradores permaneceu nas casas alagadas. No Jardim Santo André II, trinta famílias foram removidas. O prefeito Vitor Lippi (PSDB), que acompanhou o socorro aos desalojados durante a madrugada, disse que apesar dos estragos, não houve vítimas.

O temporal derrubou árvores, destruiu ruas e causou a queda de muros. A Avenida Itavuvu, principal acesso à zona norte, sofreu afundamentos e foi interditada nos dois sentidos. Na região da Vila Rica, um córrego saiu do leito e a correnteza arrastou três carros - dois ficaram empilhados. Uma ponte foi levada pelas águas. A casa de bombas do sistema de captação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Éden foi inundada e a unidade parou de funcionar. Quatro bairros da região leste estavam sem abastecimento hoje. Equipes da prefeitura distribuíram alimentos e roupas de cama às famílias atingidas pela enchente.