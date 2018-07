Maior cultivo de milho limita área de soja no Brasil--Oil World

O Brasil, segundo maior produtor global de soja depois dos Estados Unidos, deve colher 73,3 milhões de toneladas de soja no início de 2012, segundo as estimativas da Oil World. Um volume menor que as 73,5 milhões de toneladas projetadas pela consultoria em 2 de agosto e abaixo do recorde de 75,04 milhões de toneladas de 2010/11.

"Um aumento considerável no plantio de milho (no Brasil) de 4-5 por cento vai limitar a expansão de soja para a safra colhida no início de 2012", apontou a Oil World.

Os preços do milho subiram cerca de 14 por cento até o momento neste ano, por causa dos temores quanto à safra norte-americana.

Os produtores brasileiros cultivarão 24,7 milhões de hectares com soja em 11/12, projetou a Oil World.

Mas as produtividades dificilmente atingirão os níveis recordes do última temporada.

ARGENTINA

Os produtores da Argentina, o terceiro maior produtor mundial de soja, deve plantar mais milho e outros cereais, o que também pode limitar o crescimento da oleaginosa, afirmou a consultoria.

Mas ainda assim, o plantio da soja vai subir para 19,3 milhões de hectares, ante 18,8 milhões de hectares na temporada anterior, disse.

A Oil World disse que manteve sua estimativa prévia para a safra da Argentina em 53 milhões de toneladas de soja no início de 2012, acima das 49,2 milhões de toneladas do início de 2011.

(Reportagem de Michael Hogan)