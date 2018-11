Maior dúvida dos jovens de SP é sobre contraceptivos

As dúvidas sobre métodos contraceptivos foram as mais frequentes, respondendo por 33,2% do total de ligações. A maioria das chamadas foi para buscar esclarecimentos sobre o uso de anticoncepcional oral e preservativos masculinos. Das dúvidas classificadas como psicológicas, 20% eram sobre dificuldades de relacionamento na escola. Além disso, foram concedidas também orientações sobre temas como sexualidade (19,2%), dúvidas ginecológicas e obstétricas (21,2%) e urológicas (5,3%), entre outras.

Segundo a secretaria, os jovens parecem estar cada vez mais preocupados com o bullying. O termo se refere a todo e qualquer ato de violência psicológica ou física cometido contra outra pessoa, com a intenção de intimidá-la ou agredi-la. "No decorrer das conversas com nossos profissionais, o tema bullying apareceu por muitas vezes como dúvida secundária, o que é uma clara demonstração de que este é um problema sério, que incomodam muito os jovens", declarou Albertina Duarte, coordenadora do Programa Saúde do Adolescente da Secretaria.

O Disque Adolescente é uma iniciativa da Secretaria de Saúde e da Casa do Adolescente de Pinheiros. Uma equipe formada por médicos, psicólogos e assistentes sociais atende jovens que ligam em busca de algum tipo de orientação, por meio do telefone (11) 3819-2022. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 11h às 14h.