''Maior fotografia do mundo'' é exposta na Califórnia; veja

Uma fotografia em preto e branco de dez metros de altura por 33 de comprimento está em exposição no Art Center College of Design, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo os seis artistas responsáveis pelo projeto, a obra batizada de "The Great Picture" (ou "A Grande Fotografia", em tradução livre) é a maior fotografia já tirada no mundo. O recorde já foi pré-aprovado pelo Livro Guinness dos Recordes, mas ainda aguarda confirmação. Para realizar a façanha, um hangar de jatos F-18 foi transformado em uma gigante camera obscura, uma câmera fotográfica primitiva, e foram gastos US$ 65 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 127 mil. O conceito do mecanismo é conhecido há milhares de anos. O uso de uma caixa escura para projetar ou captar imagens teria sido descoberto pelos chineses, mencionado por Aristóteles e usado por Leonardo Da Vinci, mas nunca tinha sido colocado em prática numa escala como esta, segundo os fotógrafos do "The Legacy Project". Para impedir a entrada de luz no hangar, foram usados dois quilômetros quadrados de plástico preto e 40 latas de tinta, além de muita espuma e fita adesiva. Através de um minúsculo furo de 6 milímetros feito em uma das paredes do hangar, a luz que entrou no local projetou sobre uma enorme tela, feita sob medida na Alemanha, a imagem invertida da paisagem do lado de fora: a torre de controle da estação aérea de El Toro e as pistas de decolagem. Num processo artesanal e depois de muitos testes, a tela foi sensibilizada usandouma emulsão fotográfica de haleto de prata, aplicada à mão. O material foi então colocado em uma bacia de revelação do tamanho de uma piscina olímpica com a ajuda de cem voluntários. Bombas de alta pressão foram usadas para movimentar milhares de litros de química de processamento em preto e branco. Segundo os criadores do projeto, durante a revelação o hangar se tornou "uma mistura do laboratório fotográfico de Ansel Adams (famoso fotógrafo americano) e o inferno de Dante". Mas, apesar das dificuldades, o resultado final agradou os realizadores. Segundo um documento divulgado pelo grupo, "toda a discussão gerada sobre o significado da ''Great Picture'' é um sinal de que a importância desta fotografia única vai além de sua escala sem precedentes, de sua estranha beleza e de seu apelo popular". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.