''Maior legado é a formação de uma geração vencedora''

A organização dos Jogos Olímpicos de 1992 foi importante para a cidade de Barcelona e serviu como impulso para o esporte espanhol em várias modalidades, a ponto de o país se orgulhar atualmente do tenista Rafael Nadal, do jogador de basquete Paul Gasol, dos pilotos Fernando Alonso e Jorge Lorenzo, entre muitos outros esportistas. Francês de nascimento, mas espanhol de coração, Vicente Casado Salgado, especialista em gestão e organização de marketing esportivo, que já trabalhou com a Federação Espanhola de Futebol e para o Real Madrid, está em São Paulo para ministrar um workshop para os alunos da Faculdade Anhembi Morumbi.

Segundo o executivo, em entrevista exclusiva ao Estado, a formação de atletas vencedores pode ser o maior legado que os Jogos de 2016 podem deixar para o Brasil.

Qual a importância do marketing na formação da atual geração vencedora da Espanha?

Tudo começou quando Barcelona foi escolhida para ser a sede da Olimpíada de 1992. Houve um trabalho em conjunto do governo, das federações, clubes e parte do dinheiro investido na melhoria da cidade, que não estava previamente preparada para organizar os Jogos, serviu também para a formação de atletas, que agora estão no auge da carreira e conquistando títulos. Mas o que se precisa compreender é que o patrocínio não pode ser apenas apenas para um lado. O patrocinado precisa se envolver com o patrocinador, participar de eventos, crescer junto da marca. Não é só receber o dinheiro.

Rio ou Madri? Qual dessas cidades é melhor para o marketing?

Elas estão no mesmo nível. Cada uma com sua característica, mas ambas muito bonitas. O Rio tem a favor o fato de a América do Sul nunca ter sido sede de uma Olimpíada. Madri possui experiência de várias competições importantes.

O esporte europeu já superou a crise mundial?

Está na metade do caminho. A crise serviu para mostrar os eventos que estavam bem programados e os que não estavam. Os bons permaneceram. É lógico que o futebol é um caso especial. Mesmo com todos os problemas, ainda ocorreram grandes negociações envolvendo os melhores jogadores do mundo.

Os esportistas bad boys estão perdendo espaço no marketing esportivo?

Cristiano Ronaldo e Kaká são bons exemplos. Além dos torcedores do Real, qualquer adolescente gosta de Cristiano Ronaldo, e qual o pai que não gostaria de ter Kaká como genro? Em contrapartida, veja o que aconteceu na Fórmula 1 com a Renault. Eles perderam os maiores patrocinadores por causa do problema em Cingapura (referiu-se ao escândalo envolvendo Nelsinho Piquet). Nenhum patrocinador vai querer relacionar sua marca com algo desonesto ou de má qualidade.