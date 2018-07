Maior longevidade e menor mortalidade envelhecem SP

Na primeira década do século 21, o saldo migratório no Estado correspondeu a 47.265 pessoas por ano, sendo responsável por 11,1% do crescimento absoluto.

A expectativa de vida em São Paulo aumentou 8,4 anos em 30 anos. O ganho mais significativo foi para a população masculina. Entre 2000 e 2010, a esperança de vida do paulista passou de 67,2 para 71,5. Para as mulheres, de 76,2 para 78,6 anos.

A população dos menores de 15 anos caiu a 21,5% e a de maiores de 60 subiu para 11,6%. / P.S.