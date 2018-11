Maior morcego das Américas é encontrado no Pantanal Com um metro de envergadura e pesando 230 gramas, o maior morcego das Américas foi capturado no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O morcego-fantasma-grande (Vampyrum spectrum) foi preso em 20 de fevereiro, na fazenda Nhumiram, situada na localidade de Nhecolândia, entre as cidades de Corumbá e Miranda, e apresentado ontem. O local concentra pesquisas da Embrapa Pantanal.