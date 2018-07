Maior mostra pecuária do ES começa dia 18

A 33ª Exposição Agropecuária do Espírito Santo será realizada de 18 a 23, no Centro de Eventos Floriano Varejão, em Carapina, na Serra, com a participação de 3 mil animais. A mostra terá seis leilões, a 1ª Exposição do Gir Leiteiro, a Exposição Especializada da Raça Mangalarga Marchador, a 3ª Exposição Interestadual da Raça Girolando do ES, a Mostra Nacional de Ovinos e Caprinos e concurso leiteiro. Site: www.granexpoes.com.br.