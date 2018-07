Maior onda de frio do ano chega ao RS

Já nesta sexta-feira os gaúchos do sul do Estado enfrentaram queda de temperatura. Em Santana do Livramento, a mínima foi de zero grau antes do amanhecer e houve geada forte. A máxima do dia ocorreu em Torres, no litoral, e não passou de 15,1 graus. Neste sábado a mínima deve chegar a zero grau e a máxima a 18 graus.

Uma característica do início da próxima semana será a baixa temperatura dos períodos da tarde, os mais quentes do dia, o que reduzirá a amplitude térmica do período. A previsão do 8.º Distrito de Meteorologia indica que a temperatura cairá para até cinco graus negativos na madrugada de terça-feira, 23, no Rio Grande do Sul, e não passará de 11 graus à tarde. Em Santa Catarina, no mesmo dia, a variação será de seis graus negativos a 12 graus. O Paraná ainda terá temperaturas amenas no domingo, mas vai encarar frio de zero a 15 graus na segunda-feira e de três graus abaixo de zero a 13 graus na terça-feira.