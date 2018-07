Maior projeto da Vale, Serra Sul é adiado em dois anos

A Vale estimou no fim do ano passado, ao anunciar seus investimentos para 2011, que Serra Azul, em Carajás, entraria em operação no segundo semestre de 2014. No plano divulgado nesta segunda-feira, a companhia informa que a produção deverá ser iniciada apenas no segundo semestre de 2016.

Com produção anual de 90 milhões de toneladas de minério de ferro, Serra Azul conta com investimentos estimados em 8 bilhões de dólares, dos quais 794 milhões deverão ser desembolsados no ano que vem.

Um atraso no projeto já era esperado devido a dificuldades na obtenção de licenciamento ambiental.

"Estamos investindo em serviços de terraplanagem e construindo a estrada de acesso, enquanto aguardamos a emissão das licenças ambientais", informou a companhia em comunicado ao mercado.

No plano de investimentos divulgado nesta segunda-feira, a Vale citou a previsão de obtenção de licenças para os principais projetos.

A licença prévia para Serra Sul é esperada para o primeiro semestre de 2012, enquanto a de instalação deverá ser emitida no primeiro semestre de 2013.

"O projeto fica em uma região ambientalmente sensível e temos que dar todo o respeito que o meio ambiente merece em plena floresta amazônica", afirmou Murilo Ferreira em entrevista à Reuters no começo de setembro.

Já foram investidos 804 milhões no projeto, com 22 por cento da obra concluída até então.