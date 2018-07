Maior público-alvo, doentes são convocados por entidade de apoio Entidades de apoio a portadores de doenças crônicas têm se esforçado em convocar pessoas com esses problemas para a vacinação contra a gripe suína. As pessoas doentes de até 59 anos são o maior público-alvo da segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe suína, estimado em 13 milhões de pessoas. Idosos com as mesmas doenças serão convocados na quarta etapa da campanha.