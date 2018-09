Maior que o radicalismo

AUSTIN, TEXAS

Em 2 de maio de 2011, Osama bin Laden, um prisioneiro da própria fama, se não também da inteligência paquistanesa, foi assassinado por membros do Navy Seal Team Six, o Grupo Seis da Força Especial da Marinha dos Estados Unidos, num complexo de três andares perto de uma academia militar de elite, no norte do Paquistão. A mais exaustiva caça da história a um homem terminou com um tiro na cabeça e outro no peito. O corpo foi levado de helicóptero para o navio USS Carl Vinson, onde foi lavado, vestido com uma mortalha e lançado no Mar Arábico. Foi o fim de um homem, mas não do seu movimento.

Quinze anos se passaram desde que o agente especial do FBI Daniel Coleman entrou na Alec Station, da CIA, em Tysons Corner, Virgínia, para abrir um processo sobre um homem de quem poucas pessoas no Ocidente, e mesmo dentro do serviço de inteligência americano, tinham ouvido falar. No tempo decorrido entre aquele momento e as ações que levaram esse processo a uma conclusão, Osama bin Laden definiu uma era. Os 3 mil americanos que morreram no 11 de Setembro foram somente uma fração do número de pessoas assassinadas pela Al-Qaeda nas suas violentas ações no globo.

A história poderia ter terminado em novembro de 2001, quando cerca de 400 soldados e agentes de inteligência americanos em campo, juntamente com um grande poderio aéreo e forças locais da Aliança do Norte, rechaçaram o Taleban e atacaram a Al-Qaeda em Tora Bora. Um erro de cálculo crucial da parte dos comandantes americanos, de não reforçar as unidades de combate em solo, permitiu que Bin Laden e muitos membros do seu círculo se ocultassem nas áreas tribais do Paquistão. Mesmo assim, a Al-Qaeda estava essencialmente acabada. De acordo com narrativas de pessoas de dentro do movimento, 80% dos seguidores de Bin Laden foram capturados ou mortos. O grupo se esfacelou. Os líderes estavam vivos, mas dispersos, empobrecidos, humilhados e desacreditados em todo o mundo - incluindo o muçulmano. Dos seus esconderijos no Iêmen, Irã, Iraque e Paquistão, os sobreviventes da Al-Qaeda lamentaram sua estratégia fracassada. Abu al-Walid al-Masri, um importante líder do conselho interno da Al-Qaeda, escreveu que a experiência no Afeganistão foi "o trágico exemplo de um movimento islâmico administrado de uma maneira alarmantemente insensata". E acrescentou que "todos sabiam que o seu líder os estava levando para o abismo e o país inteiro para uma completa destruição, mas continuaram a levar a cabo suas ordens, religiosamente e com rancor".

A decisão fatídica do governo Bush de invadir e ocupar o Iraque, em 2003, reavivou a agenda islâmica radical. Guerras simultâneas em dois países muçulmanos respaldaram o discurso de Bin Laden de que o Ocidente estava em guerra com o Islã. Novos líderes terroristas se destacaram no Iraque, assumindo importância, especialmente Abu Musab al-Zarqawi, cujas ações violentas durante três anos provocaram a morte de muito mais muçulmanos no país do que outros ataques da Al-Qaeda combinados. Prometendo fidelidade a Bin Laden, em outubro de 2004, Zarqawi criou um modelo para que outros grupos insurgentes, até então de projetos nacionalistas, se alistassem na guerra santa universal que a Al-Qaeda pretendia travar. Embora Bin Laden e seus seguidores estivessem basicamente reduzidos a presenças virtuais na internet e videoteipes contrabandeados, a ideia apocalíptica da Al-Qaeda criou raízes, não só nos países muçulmanos, mas em cidades da Europa e mesmo nos Estados Unidos.

No início de 1998, após os atentados à bomba contra embaixadas americanas na África Oriental, os estrategistas da Al-Qaeda começaram a imaginar uma organização menos hierárquica do que aquela que Bin Laden, o empresário, tinha projetado. A sua Al-Qaeda era uma burocracia terrorista de cima para baixo, mas Bin Laden oferecia aos seus membros serviço médico e férias pagas - um bom emprego para muitos jovens desarraigados. A nova Al-Qaeda era audaciosa, espontânea e oportunista, com a estrutura nivelada das gangues de rua - que um estrategista da organização, Abu Musab al-Suri, qualificou de "resistência acéfala". Foram homens como esses que mataram 191 passageiros de um trem de subúrbio em Madri, no dia 11 de março de 2004, e foram os responsáveis pelos atentados à bomba em Londres, em 7 de julho de 2005, quando 52 pessoas morreram, sem falar nos 4 suicidas, e 700 ficaram feridas. A relação desses homens com o grupo de base da Al-Qaeda era, no melhor dos casos, periférica, mas eles se inspiraram naquela organização e agiram em nome dela. Estavam ligados pela internet, que lhes oferecia um lugar seguro para conspirar. Os líderes da Al-Qaeda passaram a fornecer a essa nova geração online um legado de planos, alvos, ideologia e métodos.

Enquanto isso, a guerra contra o terror transformava as sociedades ocidentais em Estados em que a preocupação maior era a segurança, com a aprovação de enormes orçamentos para a inteligência e novas leis que invadiam a privacidade do cidadão. A comunidade de inteligência americana ficou ainda mais profundamente envolvida com os piores déspotas do mundo árabe e, de modo nefasto, refletia suas práticas mais atrozes - prisões indiscriminadas e com frequência ilegais, detenções por tempo indefinido e técnicas implacáveis de interrogatório. Isso fortaleceu as alegações da Al-Qaeda de que os tiranos somente existiam em função do Ocidente e os muçulmanos eram atacados em todas as partes por causa da sua religião. A audácia dos ataques da Al-Qaeda deu aos islâmicos radicais uma credibilidade entre povos desesperados por mudanças. Mas os esforços globais para conter a organização impediram a Al-Qaeda de repetir o espetáculo do 11 de Setembro e frustraram seus planos de assumir o controle de um país muçulmano.

Os anos imediatamente após 11 de setembro de 2001 deram oportunidade aos islâmicos de oferecerem sua visão de um sistema político redimido que propiciaria melhorias de fato na vida das pessoas. Em vez disso, continuaram a propagar fantasias de uma teocracia e um califado, o que tinha poucas chances de se concretizar, e nada fizeram para solucionar os reais problemas da juventude muçulmana - analfabetismo, pobreza, desemprego e o desespero de observarem que eram ignorados pelo resto do mundo.

Os fracassos táticos e políticos da Al-Qaeda engendraram um desafio filosófico devastador no centro do Islã político. Isso ficou evidente em 2007, quando Noman Benotman, ex-chefe do Grupo de Combate Líbio, um aliado da Al-Qaeda, publicou uma carta aberta a Ayman al-Zawahiri, lugar-tenente de Bin Laden, exigindo que a organização suspendesse suas operações, argumentando que elas tinham levado a nada e agora estavam sendo usadas como um subterfúgio por interesses ocidentais para ampliarem sua influência em países muçulmanos. Naquele mesmo ano, o clérigo saudita Salman al-Awdah, um dos heróis de Bin Laden, denunciou-o publicamente no sexto aniversário dos atentados do 11 de Setembro, acusando-o de "fazer do terror um sinônimo de islamismo" e perguntando: "Irmão Osama, quanto sangue foi derramado? Quantos inocentes, entre crianças, idosos, fracos e mulheres foram mortos ou ficaram desabrigados em nome da Al-Qaeda?"

A mais notável deserção da filosofia da Al-Qaeda foi a de um homem que escreveu muito sobre ela: Sayyid Imam al-Sharif, conhecido como Dr. Fadl. Ele foi colega de Zawahiri na faculdade de medicina da Universidade do Cairo, nos anos 60. Em meados dos anos 80, tornou-se o emir da organização terrorista de Zawahiri, a Al-Hihad, em Peshawar, Paquistão, quando os dois homens trabalharam juntos no hospital do Crescente Vermelho. Lá, procuraram recrutar jovens egípcios que chegavam para combater na jihad contra os soviéticos no Afeganistão. Com a criação da Al-Qaeda, em 1988, o Dr. Fadl tornou-se o principal ideólogo da organização. Naquele ano, ele escreveu o primeiro dos dois livros que estabeleceriam as bases da filosofia da organização, Essential Guide for Preparation (Guia Básico para a Preparação). O livro afirmava que a jihad é o estado natural do Islã e os muçulmanos devem estar sempre em conflito com os pagãos. Seu segundo livro, Compendium of the Pursuit of Divine Knowledge (Em Busca do Conhecimento Divino), escrito em Cartum em 1994, começava com a proposição segundo a qual a salvação só é possível para um muçulmano perfeito. "Um homem pode aderir a uma crença de muitas maneiras, mas pode ser expulso dela por um único feito", alertou Fadl. Segundo ele, os governantes do Egito e de outros países árabes eram apóstatas do Islã e os muçulmanos tinham o dever de travar uma jihad contra eles. Além disso, os muçulmanos que se submetem ao governo de um infiel também são infiéis e serão condenados. O mesmo castigo aguarda aqueles que trabalharem no governo, na polícia e nos tribunais, e os que participarem de eleições democráticas. "Digo aos muçulmanos com toda a franqueza que a democracia secular nacionalista se opõe a nossa religião e a nossa doutrina e, ao se submeterem a ela, eles deixam para trás o livro de Deus", escreveu ele. Quem quer que acreditasse em algo diferente seria considerado um herege merecedor da morte. Fadl estava articulando uma doutrina central da filosofia da Al-Qaeda, conhecida como takfir - a excomunhão de um muçulmano por outro. Seus livros deram à Al-Qaeda e a seus aliados um mandado para assassinar qualquer um que se interpusesse no seu caminho.

Após o 11/9, Fadl foi detido no Iêmen e mandado para o Egito, onde permanece na prisão. Em novembro de 2007, ele publicou um manifesto que saiu em jornais do Egito e do Kuwait, intitulado Racionalização da Jihad no Egito e no Mundo. Trata-se de uma ampla renúncia às opiniões anteriores. Na abertura, ele postula que "não há nada que irrite tanto a Deus e provoque tanto sua ira como o derramamento injustificado de sangue e a destruição da propriedade". Fadl estabelece então um novo conjunto de regras para extremamente restritivo para a jihad. Ele fustiga os muçulmanos que recorrem ao roubo e ao sequestro para financiar a guerra santa. "Não há no Islã nada que diga que os fins justificam os meios", afirmou. É preciso obter a permissão dos pais e dos credores antes de se envolver na jihad. E a jihad não é uma exigência se o inimigo for duas vezes mais poderoso que os muçulmanos. Numa disputa desigual, Deus permite tratados de paz e cessar-fogo. Repetidas vezes, Fadl enfatiza que é proibido matar civis. Ataques indiscriminados à bomba - "como explosões em hotéis, edifícios públicos e no sistema de transportes" - não são permitidos, pois certamente provocarão a morte de inocentes. O mais inesperado dos argumentos contidos no documento é a afirmação de que os sequestradores do 11/9 "traíram o inimigo", pois tinham recebido vistos americanos, que são um contrato de proteção. "Os seguidores de Bin Laden entraram nos Estados Unidos conscientes disso e, seguindo as ordens dele, traíram a população americana, matando e destruindo", escreve Fadl. "O Profeta - que a paz e as preces de Deus estejam com ele - disse: "No Dia do Juízo, todo traidor terá enfiado no ânus o cabo de uma bandeira proporcional a sua traição"."

A certa altura, ele observa que "as pessoas odeiam os EUA e os movimentos islâmicos radicais sentem esse ódio e essa impotência. Atacar os EUA tornou-se o caminho mais fácil para a fama e a liderança entre os árabes e muçulmanos. Mas de que adianta destruir os prédios do inimigo se esse contra-ataca destruindo um de seus países? De que adianta matar um deles, se eles vão contra-atacar matando milhares dos seus?... Essa é, em resumo, minha avaliação do 11/9".

O manifesto de Fadl foi inicialmente enviado via fax da prisão de Tora, onde ele é mantido, para "a sucursal londrina do jornal árabe Asharq al-Awsat. "Agora tem fax nas celas egípcias?", ironizou Zawahiri. "Será que os aparelhos de fax estão conectados na mesma linha dos de choque elétrico?" Mas a argumentação de Fadl foi devastadora e de grande alcance. Além disso, muitos antigos colegas de Zawahiri assinaram o documento. Preocupado com que a declaração de Fadl assinalasse a morte do movimento terrorista no Egito, Zawahiri publicou uma extensa réplica na internet, que intitulou A Exoneração. "Alerto os grupos islâmicos que festejaram o documento que eles estão dando ao governo a faca com a qual podem ser esquartejados", escreveu ele em 2008. Os EUA estão torturando pessoas nas suas prisões militares e na baía de Guantánamo, em Cuba, observou Zawahiri. "Se dão o direito de prender qualquer muçulmano sem respeitar seu visto de entrada", afirmou. "Se os EUA e os ocidentais não respeitam um visto de entrada, por que devemos fazer isso?" Lembrou seus leitores de um verso muito conhecido do Alcorão apoiando o mandato divino da jihad: "Quando os meses sagrados se distanciarem, matem os idólatras em qualquer lugar, prendam esses infiéis e os mantenham confinados, e fiquem à espera deles em todos os lugares que possam servir de emboscada". Essa exaltação, que ecoou no passado, não teve tanta ressonância.

Embora a Al-Qaeda continuasse invicta, ela também se tornou incapaz de repetir seu assombroso triunfo. Os EUA se afundaram ainda mais em guerras nefastas e fantasticamente caras no mundo muçulmano - seguindo o roteiro concebido por Bin Laden. Por diversas vezes ele enunciou seu objetivo de sangrar economicamente os Estados Unidos e transformar a guerra ao terror num autêntico choque de civilizações. Seus ataques, desde aqueles contra embaixadas americanas na África Oriental, em 1998, o atentado à bomba contra o USS Cole, em 2000, e o de 11 de setembro de 2001, foram projetados com vistas a incitar os americanos a entrarem no Afeganistão, onde Bin Laden esperava que os Estados Unidos fossem vítimas da mesma catástrofe que vitimou a União Soviética em 1989, quando, derrotada, se retirou do país e então simplesmente se desintegrou. O plano de Bin Laden era que a única superpotência remanescente também se dissolvesse. Os Estados Unidos se tornariam Estados Desunidos e então estaria aberto o caminho para o Islã reconquistar seu lugar natural como força dominante no mundo.

Dez anos após o 11 de Setembro, a Al-Qaeda não está derrotada. Ela se mostrou uma organização evolucionária, flexível, que tem durado mais do que muitas organizações terroristas na história. Um dia ela desaparecerá, como acaba ocorrendo com todos os movimentos terroristas. Mas o modelo de guerra assimétrica e assassinato em massa que Bin Laden e seus confederados criaram inspirará futuros terroristas com outras bandeiras. O legado de Bin Laden é de um futuro de desconfiança, aflição e perda de algumas liberdades que já estão desaparecendo da memória.

Contudo, Bin Laden fracassou no seu objetivo central, de assumir o controle de um país muçulmano e ali criar um califado. Muitos dos seus complôs foram frustrados. E, mais importante, seus pronunciamentos parecem ter se tornado cada vez mais irrelevantes para as aspirações que foram despertadas no mundo muçulmano. Durante uma década, a principal vitória de Bin Laden foi continuar vivo. E a guerra contra o terror poderia não acabar de fato enquanto ele continuasse atuante.

Na minha juventude, ensinei inglês na Universidade Americana do Cairo, e desde então venho observando essa vasta e taciturna cidade passar por mudanças dolorosas. Vivia ali quando Gamal Abdul Nasser morreu, em 1970. Na época, os Estados Unidos não mantinham relações diplomáticas com o Egito e apenas algumas centenas de americanos moravam no país. Mas o povo egípcio gostava dos EUA e do que esse país representava. Quando visitei o Egito meses depois do 11 de Setembro, para fazer algumas pesquisas para este livro, e a partir daí outras vezes mais, achei a situação totalmente mudada. Os governos americano e egípcio eram aliados, mas o povo egípcio estava alienado e zangado.

Quando morei no Cairo, a população era de cerca de 6 milhões. Hoje é o triplo. O congestionamento insuportável da cidade reflete a vida fora de controle que é o legado do Egito de Hosni Mubarak. Os pedestres mergulham no trânsito anárquico tendo no rosto uma máscara de medo ou resignação. A ausência de qualquer tentativa de impor a ordem - na forma de iluminação pública ou faixas para pedestres - era a característica de um governo que considerava não ter nenhuma obrigação para com seu povo e só procurava defender a si mesmo.

Durante uma visita em 2008, fui à Universidade do Cairo. O câmpus estava totalmente congestionado - mais de 200 mil estudantes - e os edifícios caindo aos pedaços devido à negligência. Embora o câmpus estivesse calmo, os estudantes estavam preocupados. Seus professores estavam em greve contra os baixos salários; nos bairros pobres da cidade eclodiam tumultos por causa do custo do pão, e em um bairro de classe média os habitantes haviam feito uma manifestação contra a poluição. A resposta do governo ao desespero foi prender 800 membros da Irmandade Muçulmana.

Vários professores com os quais conversei repetiram o discurso esvaziado e confuso, então muito comum entre os intelectuais egípcios, de que o terrorismo era consequência da ingerência americana no Oriente Médio, mas ao mesmo tempo diziam que os ataques do 11 de Setembro eram obra de americanos. O derrotismo que sempre predominou naquela cidade continuava amordaçando vozes que defendiam reformas, e o cinismo que refletia o espírito egípcio combalido ainda era a atitude predominante.

Já os estudantes eram mais cordiais e menos doutrinários. Eles se mostravam impacientes com o dogma islâmico, que nada havia contribuído para ajudar o egípcio comum, e manifestavam interesse na campanha presidencial americana, que representava um contraste acentuado com a asfixia de suas próprias vidas. O fato de um negro e uma mulher estarem competindo pela indicação do Partido Democrata enfraquecia os preconceitos sobre os EUA e a possibilidade de a democracia produzir uma grande mudança social. Os estudantes pareciam ansiosos por ouvir um pensamento novo - uma maneira de fugir do seu beco sem saída e do Islã radical. Sentia-se que se aproximava o momento em que, nas artérias esclerosadas do sistema político árabe, poderia finalmente explodir a exigência de reformas.

Nessa visita de 2008, tive oportunidade de falar na Universidade Americana do Cairo, em seu câmpus histórico na Praça Tahrir. Fisicamente, o lugar não mudou muito em relação à minha época no país. O que mais me impressionou foi a preponderância de mulheres jovens que cobriam a cabeça com hijabs. O Egito sempre foi uma sociedade conservadora, mas o considerável aumento da exibição pública da devoção religiosa, até mesmo no espaço mais tolerante da Universidade Americana, assinalava uma mudança social que parecia contrastar com o recuo do radicalismo religioso.

Uma das jovens que usavam véu perguntou, num tom que parecia próximo do desespero, o que havia de errado com o Egito. Por que motivo não tinha progredido? Quando morei lá, o Egito era um "país subdesenvolvido" no mesmo nível da Coreia do Sul e da Índia e bem à frente da China. Nos quase 40 anos que se passaram desde então, esses países avançaram muito rapidamente. A Turquia, com uma população semelhante, tem hoje uma economia que é quatro vezes a do Egito. Ponderei que, quando ocorre uma mudança dinâmica, positiva, em geral ela se dá por causa de um compromisso de uma geração com a transformação social. Mencionei meu pai, um jovem camponês do Kansas empobrecido por causa das tempestades de areia durante o fenômeno do Dust Bowl, que fez parte da geração que ganhou a 2ª Guerra e criou a economia mais poderosa da história. Comecei minha própria carreira de repórter cobrindo o movimento dos direitos civis, nascido nas universidades negras do sul dos Estados Unidos. Gerações semelhantes atuam hoje transformando as sociedades do Sudeste Asiático, do Brasil, e dos antigos satélites libertados da ex-União Soviética. Quando falava àqueles jovens egípcios, não me dei conta de que eles seriam a geração que finalmente assumiria essa tarefa.

No dia 17 de dezembro de 2010, um vendedor de frutas de 26 anos chamado Mohammed Bouzzizi, com diploma universitário, que sustentava família de oito pessoas, despejou dois litros de thinner sobre o próprio corpo e acendeu um fósforo, ateando fogo a todo o mundo árabe. Em poucas semanas, o ditador da Tunísia fugiu e dezenas de milhares de jovens egípcios lotaram a Praça Tahrir, espalhando o contágio da liberdade.

Fiquei profundamente emocionado ao acompanhar o desenrolar do drama. A liberdade fora adiada por tantas décadas e tantas vidas haviam sido tolhidas. Entretanto, junto com o progresso a mudança rápida traz o caos. Certamente a Al-Qaeda e outros grupos semelhantes tentarão explorar a turbulência que indubitavelmente se seguirá. Talvez a geração que vá transformar autenticamente o mundo árabe ainda não tenha chegado. Os problemas de enormes proporções no interior dessas sociedades com certeza frustrarão os reformadores, se não os derrotarem. Mas o Islã radical se defronta agora com uma força muito maior que ele, com raízes muito mais profundas nos anseios dos árabes de fazer parte do futuro, não do passado. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA, AUGUSTO CALIL E TEREZINHA MARTINO

LAWRENCE WRIGHT, JORNALISTA, ESCRITOR E ROTEIRISTA, É AUTOR DE O VULTO DAS TORRES - A AL-QAEDA E O CAMINHO ATE O 11/9, PELO QUAL RECEBEU O PRÊMIO PULITZER. ESTE ENSAIO, INÉDITO NO BRASIL, É O PÓSFACIO DA NOVA EDIÇÃO DE O VULTO DAS TORRES, A SER LANÇADA EM BREVE PELA COMPANHIA DAS LETRAS.