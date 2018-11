Maior tragédia em estádios matou mais de 300 no Peru

Os episódios de violência registrados nesta quarta-feira em um jogo de futebol no Egito, que culminaram com a morte de mais de 70 pessoas, estão entre os mais violentos da história do esporte.

Centenas de pessoas também ficaram feridas após torcedores invadirem o campo durante uma partida entre o al-Masry e o al-Ahly.

Veja abaixo uma relação dos maiores desastres da história em estádios de futebol:

- Maio de 1964: 318 pessoas foram mortas e mais de mil ficaram feridas em distúrbios durante uma partida entre as seleções do Peru e da Argentina no Estádio Nacional de Lima.

- Junho de 1968: mais de 70 pessoas morreram em um corre-corre em um portão do estádio durante um jogo entre o River Plate e o Boca Juniors, em Buenos Aires, na Argentina.

- Janeiro de 1971: 66 pessoas morreram esmagadas durante um jogo entre Rangers e Celtic em Glasgow, na Escócia.

- Fevereiro de 1974: 49 pessoas morreram pisoteadas no Cairo em um jogo com 80 mil espectadores em um estádio com capacidade para 40 mil.

- Outubro de 1982: mais de 300 pessoas morreram em um corre-corre em uma escadaria com chão escorregadio pelo gelo em uma partida entre Spartak e Haarlem em Moscou, na Rússia.

- Maio de 1985: 56 pessoas morrem após um incêndio nas arquibancadas em um jogo entre Bradford City e Lincoln City em Bradford, na Inglaterra.

- Maio de 1985: 39 pessoas são mortas após a queda de um muro de separação na final da Copa dos Campeões da Europa no estádio Heysel, em Bruxelas, na Bélgica, entre o Liverpool e o Juventus.

- Março de 1988: 93 pessoas morrem em pisoteadas após uma correria de torcedores para se protegerem de uma tempestade no estádio nacional de Katmandu, no Nepal.

- Abril de 1989: 96 pessoas morrem esmagadas em uma partida entre Liverpool e Nottingham Forest pela Copa da Inglaterra em Sheffield.

- Janeiro de 1991: pelo menos 40 pessoas morrerm em um corre-corre após distúrbios em uma partida amistosa em Orkney, na África do Sul.

- Outubro de 1996: cerca de 80 pessoas são mortas pisoteadas durante uma partida entre Guatemala e Costa Rica pelas eliminatórias da Copa do Mundo

- Abril de 2001: mais de 40 pessoas morrem esmagadas no estádio Ellis Park, em Johannesburgo, na África do Sul.