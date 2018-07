Maioria apoia governo e quer corte de gastos

As imagens de manifestantes nas ruas e de jovens em choque com a polícia na quarta-feira da semana passada, durante a greve geral convocada por sindicatos em Atenas, rodaram o mundo, mas não são um termômetro fiel da opinião pública grega em meio à crise. Sondagens realizadas nessa semana evidenciam o apoio maciço ao governo socialista recém-eleito e indicam: três quartos da população defende os cortes de gastos e esperam o mesmo apoio dos sindicatos.

O primeiro indicativo de que a greve geral não alcançara seu objetivo foi a adesão dos trabalhadores. De acordo com os próprios organizadores - a Confederação Geral dos Trabalhadores Gregos (GSEE) e a Confederação dos Trabalhadores da Função Pública (Adedy), que juntas contam com 50% da mão de obra do país, ou 2,5 milhões de sindicalizados -, a mobilização levou às ruas de Atenas entre 20 mil e 30 mil pessoas. Manifestações anteriores costumavam contagiar 1 milhão. "Claro que não gosto do que está acontecendo", disse ao Estado Panagiotis Maharis, 37 anos, há dez anos motorista de ônibus na capital. "Não fui, e não acho que devamos ir se houver outras. Os governos fizeram coisas erradas, e fomos nós que os elegemos. Agora, precisamos corrigir os erros."

Pesquisa realizada pelo Instituto Marc, para o jornal Ethnos, traduziu o pensamento da maioria. Entre os entrevistados, 57,6% acreditam que as medidas de rigor caminham na direção certa, 37,9% creem que elas são necessárias e outros 23,4% entendem que deveriam ser ainda mais rigorosas.

"A opinião pública entendeu que se trata de uma crise sem precedentes. Sua reação é de choque, mas também de aceitação", disse ao Estado Sophia Tsiliyanni, coordenadora-geral do instituto. "O espírito geral é: "Não gostamos, mas é preciso fazê-lo". E essa mudança radical veio mais rápido do que todos imaginávamos possível."

A sondagem diz ainda que 74,2% consideram "injustificável" o "atraso" na adoção de cortes nos gastos. E o governo que os adota, do socialista George Papandreou, também recebe largo apoio público: 74% de satisfação, ante 23,5% de detratores.

A explicação final para a ausência de mobilização social contra o plano de arrocho é revelada pela expectativa da opinião pública em relação aos próprios sindicatos. Para 75,8%, essas organizações devem "estimular a paz social para superar a crise", enquanto 19,6% acreditam que eles devem "organizar protestos em massa" contra as medidas.

"Não houve adesão espontânea das massas", disse ao jornal português O Público o cientista político Persephone Zeri, docente da Universidade Panteion, de Atenas. "Foram apenas as pessoas que costumam ir."