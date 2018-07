Maioria argentina ocupa Fan Fest em Copacabana

O funcionário público Ricardo Gauna, de 59 anos, viajou 38 horas de ônibus até chegar ao Rio, na manhã deste domingo. Veio num comboio de quatro ônibus, com 240 pessoas no total, que deixou a cidade de Oriente, e agora todos estão na festa na praia. Pretendem pegar estrada ainda hoje, após a partida. "Viajamos 2.500 quilômetros. ESpero uma vitória difícil, por 1 a 0". Gol do Messi? "Não, porque estará muito marcado. Mas com passe dele", sorriu o argentino.

Em meio aos milhares de azul e branco, o alemão Simon Oppold, de 24 anos, aguarda ansioso o começo do jogo. "Os argentinos são maioria, sim, mas até agora tem sido só festa e espero que continue assim, com vitória da Alemanha por 2 a 0", disse. Ele e um amigo vieram para o Brasil na sexta-feira da semana passada, vinham assistindo às partidas da Alemanha na Fan Fest de São Paulo e, nesta manhã, chegaram de ônibus ao Rio.

Os torcedores tomam também as ruas de Copacabana. Na estação Cardeal Arcoverde, em Copacabana, a mais próxima da Fan Fest, por pouco não houve confusão entre argentinos e um torcedor brasileiro que segurava um caixão de papelão com a foto de Maradona. O argentino não gostou da provocação e xingou o brasileiro, que preferiu não revidar e seguiu para a saída da estação.