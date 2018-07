Maioria das cidades diz que já rompeu contrato com empresas

Procuradas, as prefeituras citadas nas escutas disseram que já rescindiram contratos com as empresas ou tiveram os contratos legalmente aprovados. O advogado José Maria Trepat Cases, que defende a Verdurama, reagiu com indignação às suspeitas de pagamento de propina para fornecimento de merenda e "estranhou" que a escuta tenha surgido de um sequestro. "Não há nada que indique suborno nessas conversas", asseverou. "São diálogos sobre questões operacionais."

Segundo o advogado, o financeiro da Verdurama, Marco Antonio Tressoldi, comprou seu telefone celular de maneira regular. "Ele foi a uma loja, pagou, tem nota fiscal, o aparelho veio lacrado. Tenho como comprovar tudo isso", afirmou Cases. "Não faz sentido que a polícia tenha grampeado o telefone dele, com base numa investigação de sequestro." Sobre a menção a pagamentos feitos a um secretário, o advogado declarou: "Não quer dizer que houve pagamentos à pessoa do secretário, mas a uma secretaria. Há prefeituras em que as merendeiras são pagas por uma empresa terceirizada."

Em nota, a SP Alimentação informou que "só vai se pronunciar pelas vias judiciais depois de ser informada oficialmente", pois vem sendo "constantemente surpreendida por informações veiculadas pela imprensa, em vez de ser comunicada pelo Ministério Público".

A prefeitura de Arujá informou que a Verdurama prestou serviços de fornecimento e merenda e cestas básicas, mas o contrato se encerrou na gestão anterior. O Executivo de Paulínia esclareceu que "nenhuma empresa fornece merenda ou gêneros alimentícios". A prefeitura de Barueri informou que já teve contrato com a Verdurama, mas ele foi rescindido por iniciativa da própria prefeitura, "em função da insatisfação com os serviços prestados por essa empresa, que perderam muito em qualidade". A prefeitura de Limeira afirma que o contrato dela com a SP Alimentação se encerra no dia 7.

A Prefeitura de Monte Mor afirmou que o contrato com a Verdurama foi encerrado e a empresa foi multada em mais de R$ 1,5 milhão por irregularidades na prestação de serviços. A prefeitura de São Carlos informou que não tem nenhum contrato com a Verdurama e SP Alimentação e não foi notificada pela polícia sobre nenhum processo. A prefeitura de Pindamonhangaba afirmou que não recebeu doações da Verdurama, mas confirma o contrato com a empresa.

A prefeitura de Porto Ferreira tinha contrato com a SP desde 2005, quando abriu sindicância para investigar os serviços prestados. Em 2007, realizou pregão vencido pela Verdurama, contrato endossado pelo Tribunal de Contas do Estado. A prefeitura de Jardinópolis informou que a Verdurama não presta mais serviço para o município. Sapucaia do Sul afirmou que os serviços de merenda foram municipalizados pela atual gestão e os contratos estão encerrados.

A prefeitura de Itapevi manteve contrato com a Verdurama até o início do ano. Há processo em andamento na Promotoria da cidade e o município afirma que tem se colocado à disposição do Ministério Público. A prefeitura tem contrato com a SP Alimentação, que é fornecedora da merenda, cujo contrato foi aprovado pelo Tribunal de Contas. A prefeitura de Araçariguama afirma que rompeu amigavelmente o contrato com a Verdurama em março. A prefeitura de Piracicaba informou que o município não é atendido por Verdurama e SP Alimentação. As demais prefeituras não responderam os e-mails encaminhados pela reportagem. B.T., M.G. E BRUNO PAES MANSO