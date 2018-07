Maioria do STF absolve Duda Mendonça por evasão de divisas e lavagem A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) já entendem que o publicitário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Duda Mendonça, e a sua sócia, Zilmar Fernandes não cometeram o crime de lavagem de dinheiro no julgamento do chamado mensalão nesta segunda-feira.