Maioria do STF condena dois ex-dirigentes do Banco Rural Por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram nesta quarta-feira condenar dois ex-dirigentes do Banco Rural, inclusive a herdeira de seu fundador, Kátia Rabello, por gestão fraudulenta de intituição financeira na concessão de empréstimos ao PT e agências do publicitário Marcos Valério.