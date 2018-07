Maioria do STF defende aplicação da Ficha Limpa a fatos passados

Seis dos 11 ministros da Suprema Corte já votaram pela constitucionalidade deste aspecto da lei. Também se posicionaram a favor do dispositivo que determina a suspensão dos direitos políticos daqueles que renunciaram a um mandato para escapar de processos de cassação.

Os ministros Joaquim Barbosa, Dias Toffoli, Rosa Weber e Cármen Lúcia, que acompanharam o relator do caso, Luiz Fux, já haviam defendido a aplicação da lei a fatos ocorridos antes de sua publicação e a inelegibilidade aos que renunciaram para não serem cassados.

Com o voto de Ricardo Lewandowski nesta quinta-feira na mesma linha, a tese já reúne maioria do plenário. Faltam os votos dos outros cinco ministros. Mas até que o resultado seja proclamado, ao final do julgamento, os integrantes que já se posicionaram podem mudar seus votos.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)