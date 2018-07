Maioria do STF derruba liminar que impedia análise de veto sobre royalties A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nesta quarta-feira pela derrubada da liminar que determinava a análise dos vetos presidenciais pela ordem de chegada ao Congresso Nacional, abrindo caminho para análise imediata do veto que trata da distribuição dos royalties de petróleo.