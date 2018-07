Maioria dos aprovados no ITA é do CE FORTALEZA - A cidade que lidera a lista dos aprovados no vestibular deste ano do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) é Fortaleza. Das 120 vagas oferecidas, 43 (35,5%) foram conquistadas por alunos da capital cearense, todos de escolas particulares, como 7 de Setembro, Ari de Sá e Farias Brito.