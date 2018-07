Maioria dos brasileiros aprova Mais Médicos, diz CNT A maioria dos brasileiros é a favor da contratação de médicos estrangeiros pelo programa Mais Médicos do governo federal. Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 10, aponta que 73,9% dos entrevistados declararam-se a favor da importação dos profissionais formados no exterior. Em julho, o porcentual era de 49,7%. A pesquisa é da Confederação Nacional do Transporte (CNT) em parceria com a MDA Pesquisa.