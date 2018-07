Maioria dos processos de cassação é arquivada, sem perda de mandato Em 2009, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) julgou processos de cassação de prefeitos de 15 municípios paulistas, de acordo com levantamento feito pelo Estado no site do órgão. Desses processos, 14 tiveram suas denúncias retiradas ou decisões anteriores reformadas, a favor dos prefeitos acusados. Apenas os prefeitos de Avanhandava, Sueli Navarro Jorge (PSDB), e de Barra Bonita, Dimas de Sales Paiva (PSDB), tiveram os mandatos cassados - ela, acusada de doar uma moto em troca de votos; ele, pela compra de votos. Nos dois casos, há recurso ao TSE.