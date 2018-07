Maioria dos suspeitos de terem gripe no México está saudável

Calderón afirmou que mais de 900 pessoas foram declaradas saudáveis e cerca de 400 estão em hospitais sendo examinadas.

O presidente pediu aos mexicanos, os quais têm evitado sair às ruas com medo de um contágio, que mantenham a calma e cooperem com as autoridades.

"É muito importante atuar rapidamente e atuar com seriedade, mas também é muito importante manter a calma e colaborar com as autoridades e informar os casos", destacou Calderón durante uma reunião do Conselho de Saúde, cujas imagens foram transmitidas pelo governo.

(Reportagem de Mica Rosenberg e Catherine Bremer)