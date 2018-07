Maioria no Brasil prefere Obama na Casa Branca, diz pesquisa

Uma pesquisa encomendada pelo Serviço Mundial da BBC indica que, no Brasil, 51% das pessoas preferem a vitória do candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, nas eleições de novembro nos Estados Unidos. De acordo com a sondagem, 48% dos entrevistados no Brasil afirmaram que as relações dos Estados Unidos com a comunidade internacional iriam melhorar caso Obama fosse eleito e apenas 5% que acreditam que poderiam piorar. Veja também: Pesquisa: Obama é preferido pela população mundial McCain dispara na preferência das eleitoras brancas Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA Em comparação, 18% disseram que as relações iriam melhorar caso o republicano John McCain seja eleito; 38% afirmaram que a situação permaneceria igual, e 12% disseram que poderiam piorar caso o candidato seja eleito. Apenas 8% disseram preferir que McCain seja eleito para a Casa Branca. Além disso, no Brasil, 37% dos entrevistados afirmaram que a eleição de um candidato afro-americano, como Obama, mudaria a percepção acerca dos Estados Unidos, comparados com 32%, que afirmaram que não haveria mudança. A pesquisa ouviu 809 pessoas por telefone entre os dias 10 de julho e 21 de agosto em oito capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Unanimidade Além do Brasil, a pesquisa também foi realizada em outros 21 países (Austrália, Canadá, China, Egito, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Índia, Indonésia, Itália, Quênia, Líbano, México, Nigéria, Panamá, Filipinas, Polônia, Rússia, Cingapura, Turquia e Emirados Árabes) e em todos se concluiu que há uma preferência pela eleição de Obama. De acordo com a sondagem, 49% das 22.531 pessoas ouvidas preferem que o democrata chegue à Casa Branca, enquanto que 12% apóiam McCain. A margem de apoio a Obama varia de 9% na Índia a 82% no Quênia. Por outro lado, o nível de apoio de McCain varia de 5% entre os quenianos a 27% no Líbano. Entre os países que demonstraram maior nível de preferência por Obama, depois do Quênia, estão Itália (76%), França (69%), Austrália (67%), Canadá (66%) e Alemanha (65%). Apesar da preferência por Obama em todos os países analisados, uma grande proporção afirmou que não tem preferência por nenhum candidato - cerca de quatro em cada dez pessoas. Essa posição foi registrada principalmente na Rússia, onde 75% dos entrevistados não expressaram preferência por nenhum dos dois candidatos, seguida da Turquia (63%) e Egito (61%). Relações Segundo o levantamento, em 17 dos 22 países pesquisados, a população considera que a eleição de Barack Obama provocaria uma melhora na relação dos Estados Unidos com o resto do mundo. Caso John McCain seja eleito, a visão mais comum em 19 países é de que a situação permaneceria como está no momento. Em média, 46% dos entrevistados acreditam que as relações iriam melhorar com a eleição de Obama, 22% acreditam que as relações permaneceriam iguais e 7% afirmam que ficariam piores. "Considerando a imagem negativa dos Estados Unidos no momento, é chocante que apenas uma em cada cinco pessoas acredite que a Presidência de McCain iria melhorar a relação do país com o mundo em comparação à administração de Bush", disse Doug Miller, presidente da GlobeScan, empresa de pesquisas de opinião que conduziu o levantamento a pedido da BBC. Enquanto a população da maioria dos países analisados acredita que a eleição de Obama iria melhorar as relações dos Estados Unidos com o resto do mundo, em três países muçulmanos a opinião é diferente. Na Turquia, por exemplo, a visão mais comum, registrada em 28% dos entrevistados é de que, caso Barack Obama seja eleito, as relações iriam piorar. No Egito e no Líbano, a maioria acredita que a situação permaneceria como está com a administração atual de George W. Bush. Em nenhum país analisado na pesquisa a população acredita que a eleição de John McCain poderia piorar as relações internacionais dos Estados Unidos. Quando questionados se uma possível eleição de um candidato afro-americano iria "mudar fundamentalmente" sua opinião sobre os Estados Unidos, 46% dos entrevistados afirmaram que sim, enquanto 27% disseram que não iria mudar. Kerry Uma pesquisa similar foi divulgada pela BBC na campanha presidencial americana de 2004. Na época, dos 35 países analisados, 30 indicaram preferência à eleição do democrata John Kerry do que a vitória do então candidato George W. Bush. Na época, as Filipinas, a Nigéria e a Polônia estavam entre os poucos países que apoiavam a reeleição de Bush. Na pesquisa atual, todos os três preferem a vitória de Barack Obama à de John McCain. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.