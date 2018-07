Mais 11 casos de gripe H1N1 confirmados no Brasil;total vai a 69

Os novos casos foram confirmados em Santa Catarina, com 7 a mais, e em Minas Gerais, com mais 4 casos, informou o ministério em comunicado.

"Os 11 pacientes foram infectados pelo vírus A (H1N1) no exterior", afirmou a nota do ministério neste domingo.

O ministério informou que os Estados com casos confirmados até o momento são: São Paulo, com 23 casos, Santa Catarina, com 17, Rio de Janeiro, com 10, Minas Gerais, com 9, Tocantins, com 4, Mato Grosso e Distrito Federal, com 2 cada, e Rio Grande do Sul e Bahia, com 1 cada.

Há ainda 70 casos suspeitos da doença no país, disse o ministério.

Na última quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou seu alerta de pandemia para o nível 6, o máximo na escala existente, o que significa uma epidemia global de influenza.

A gripe H1N1 já afetou cerca de 30 mil pessoas em 81 países, causando mais de 140 mortes, segundo os últimos registros da OMS.

Dos casos confirmados no Brasil, 17 foram contraídos dentro do país, mas todos com vínculos epidemiológicos com pacientes procedentes do exterior.

"Desse modo, a transmissão no Brasil é limitada e não há evidência de sustentabilidade da transmissão de pessoa a pessoa do vírus da influenza A (H1N1)", afirmou o ministério.

