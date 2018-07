Mais 13 milhões terão portabilidade numérica na 2ªfeira

Mais 13 milhões de usuários de telefonia fixa e móvel poderão trocar de operadora e manter os números atuais de seus telefones a partir desta segunda-feira, 12. Aportabilidade numérica chegará aos DDDs 16 (interior de São Paulo), 41 (Paraná), incluindo a capital Curitiba, 34 e 35 (Minas Gerais), 74 (Bahia). De acordo com a Associação de Recursos em Telecomunicações (ABR), entidade administradora do serviço, com a implantação dessa etapa a portabilidade numérica estará acessível a 42 DDDs e a 90,2 milhões de usuários de telefonia no País. Até a primeira semana de março, o serviço estará disponível em todo o território nacional, nos 67 DDDs existentes. Até 10 de março de 2010, as operadoras terão prazo máximo de cinco dias úteis para atender à solicitação do usuário. A portabilidade foi implantada em 1º de setembro de 2008, inicialmente em oito regiões. Além das capitais, 3.918 cidades brasileiras já tiveram a portabilidade numérica implantada. Curitiba é a 18ª capital a ter a portabilidade numérica disponível para seus habitantes. As demais capitais são Vitória (ES), Teresina (PI), Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Rio Branco (AC), Natal (RN), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Porto Velho (RO), Salvador (BA), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Porto Alegre (RS), Palmas (TO), Cuiabá (MT) e Manaus (AM).