Mais 17 pessoas são mortas no Iêmen após domingo violento Franco-atiradores leais ao governo dispararam de cima de telhados na capital do Iêmen, Sanaa, em uma multidão de manifestantes nesta segunda-feira que exigiam a renúncia do presidente Ali Abdullah Saleh, disseram testemunhas, intensificando a violência que abalou um tenso impasse.