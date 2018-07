Mais 2 municípios mineiros decretam situação de emergência São Paulo, 10 - As cidades mineiras de São Pedro dos Ferros e de Igarapé também decretaram situação de emergência em consequência das chuvas que atingem o Estado desde setembro do ano passado. Segundo relatório da Defesa Civil do Estado desta terça-feira, 10, o número de municípios nesta situação já é de 158. Em todo o Estado, cerca de 895 mil pessoas foram atingidas de alguma maneira pelas chuvas, que destruíram 903 casas e outras 298 pontes. Nos municípios que sofreram com as inundações, 10.203 moradores ficaram desabrigados e outros 101.783 estavam desalojados. As chuvas também causaram a morte de 29 pessoas.