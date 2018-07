Mais 200 cubanos chegam a Brasília para o Mais Médicos

O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira, 01, que 215 profissionais cubanos que atuarão na segunda etapa do Programa Mais Médicos por meio de acordo entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) desembarcam nesta terça no Aeroporto Internacional de Brasília - Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF). Eles chegam à noite.

De acordo com o ministério, até o final da semana, 2 mil cubanos terão desembarcado em quatro capitais brasileiras para atuar no programa. Na próxima segunda-feira, 07, os médicos iniciam as três semanas do módulo de avaliação, com aulas sobre saúde pública e Língua Portuguesa. Depois eles seguem para os municípios onde atuarão no atendimento à população.