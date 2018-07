Mais 21 corpos do voo 447 são identificados em PE Mais 21 corpos das vítimas do acidente do voo 447 da Air France, ocorrido há um mês no Oceano Atlântico, foram identificados, anunciou hoje a força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF) e pela Secretaria de Defesa Social (SDS) em Pernambuco. A identificação foi feita ontem e entre as vítimas estão quatro brasileiros e 17 estrangeiros. Com isso, sobe para 35 o número de corpos identificados de um total de 51 encontrados.