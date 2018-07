Mais 21 reféns são libertados em Aracaju

Entre as armas de fogo que os rebelados entregaram à polícia estavam duas escopetas calibre 12, duas pistolas taser, 25 munições e dois carregadores de pistola. Familiares e dois agentes prisionais continuam mantidos como reféns no Complexo Penitenciário, de acordo com a Pasta. Segundo o órgão, as negociações continuam e a polícia acredita que a rebelião possa ter fim ainda nesta segunda-feira.

A rebelião envolve 476 presos do complexo de segurança máxima, e começou durante o horário de visita, por volta das 15 horas de domingo. Segundo a secretaria, os presos reclamam de maus-tratos no interior dos presídios e reivindicam o afastamento do diretor do presídio e respeito com os visitantes, principalmente com as mulheres.