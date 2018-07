Mais 3 alunos conseguem ordens da Justiça contra Enem Mais três estudantes conseguiram nesta quinta-feira ordens da Justiça Federal do Rio de Janeiro para ter acesso à correção da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e pedir revisão, caso considerem necessário. Agora já existem pelo menos quatro decisões nesse sentido no país: quatro no Rio de Janeiro e uma no Rio Grande do Sul. A advogada Isadora Girão, que na quarta-feira (02) já havia obtido a primeira decisão em favor de uma estudante no Rio, também foi autora desses outros três pedidos atendidos no Estado.