Mais 3 casos suspeitos da gripe H1N1 no Brasil são descartados

Em nota, o ministério informou que os casos suspeitos estão nos Estados de Minas Gerais (7), São Paulo (6), Rio de Janeiro (1), Distrito Federal (2), Alagoas (1), Amapá (1), Paraná (1), Pernambuco (1), Piauí (1), e Rondônia (1). Os Estados que diminuíram suas suspeitas foram Rio de Janeiro (menos dois) e Bahia (um). As informações referem-se aos casos registrados apenas até as 9h30 deste domingo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou neste domingo que o número de casos confirmados da doença no mundo cresceu para 8.480, em 39 países, com 72 mortes. O Chile confirmou neste domingo seu primeiro caso em uma cidadã, de 32 anos, que voltou ao país da República Dominicana, após uma escala no Panamá.

A maior parte das mortes, 66, ocorreu no México, onde o surto começou, e nos Estados Unidos, com quatro. O Canadá confirmou 496 casos e a Costa Rica, nove, ambos com uma morte cada.

Segundo o ministério, 264 casos suspeitos no Brasil já foram descartados, mas 18 estão em monitoramento em sete Estados do país, acrescentando o Estado da Bahia, em comparação à nota divulgada no sábado.

