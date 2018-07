Mais 3 hospitais federais do Rio decidem entrar em greve

Médicos e funcionários de mais três hospitais federais do Rio de Janeiro entraram em greve domingo, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Rio (Sindsprev-RJ). Conforme a entidade, consultas e cirurgias programadas para o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), o Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras e o Hospital Geral de Bonsucesso foram suspensas.

Outros cinco unidades de saúde federais estão paralisadas, segundo o Sindsprev: os hospitais Cardoso Fontes, dos Servidores, Ipanema, Lagoa e a Policlínica Piquet Carneiro. A assessoria de imprensa do Into nega que tenha havido interrupção do atendimento na unidade. As assessorias do Instituto Nacional de Cardiologia e do Ministério da Saúde, responsável pelas demais unidades, não haviam se manifestado até as 17h30 desta segunda-feira.