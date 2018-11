Mais 3 municípios do AM estão em emergência por cheia Mais três municípios amazonenses decretaram situação de emergência por conta da elevação do nível do rio Solimões. São 3,7 mil famílias afetadas pela cheia em Tabatinga, Atalaia do Norte e Benjamim Constant, segundo a Defesa Civil do Estado. Agora são seis municípios em estado de emergência no Amazonas. Os outros três, na calha do rio Juruá, afluente do Solimões, são Envira, Eirunepé e Itamarati.