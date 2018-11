Mais 3 pessoas morrem soterradas em MG após chuvas As equipes do Corpo de Bombeiros resgataram na madrugada de hoje os corpos de outras três pessoas, vítimas de soterramento em Minas Gerais. Com isso, subiu para nove o número de mortes causadas pelas chuvas nos meses de novembro e dezembro no Estado. Segundo a Defesa Civil Estadual, uma casa de quatro cômodos localizada no bairro Novo Horizonte, na cidade de Lajinha, foi atingida por um barranco que se desprendeu de uma rocha que fica atrás do imóvel, por volta da meia-noite.