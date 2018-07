Mais 3.000 médicos cubanos vão desembarcar no País

Os profissionais vão preencher as vagas, de acordo com o Ministério da Saúde, que não foram ocupadas por candidatos brasileiros e demais estrangeiros. Os 3.000 médicos cubanos devem começar a atuar nos municípios em dezembro. No total, o programa deverá beneficiar mais 10,3 milhões de pessoas que habitam regiões carentes como o interior e periferias de grandes cidades brasileiras.

Até março de 2014, a meta do governo federal é atender a demanda por 12.996 médicos. Estão previstas ainda novas seleções neste ano. O programa Mais Médicos envolve hoje 3.664 profissionais. Do total, 819 são brasileiros e 2.845, estrangeiros. Esses profissionais atendem 1.098 municípios e 19 distritos indígenas, sendo a maioria deles no Norte e Nordeste do Brasil. A inclusão de mais 3.000 médicos cubanos permitirá ao programa encerrar 2013 com mais de 6.600 profissionais.

Lançado em julho, o Mais Médicos integra um projeto de melhoria do atendimento aos usuários do SUS, que visa acelerar os investimentos em infraestrutura nos hospitais e unidades de saúde e ampliar o número de médicos nas regiões carentes do País. Os profissionais participantes recebem bolsa de R$ 10 mil por mês e ajuda de custo pagos pelo Ministério da Saúde. Já os municípios são responsáveis por garantir alimentação e moradia aos selecionados.