Mais 419 caminhoneiros foram multados nesta quarta em SP

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) aplicou 419 multas por desrespeito à restrição de circulação de caminhões no centro expandido de São Paulo entre 5 e 10h30, nesta quarta-feira, 2, terceiro dia de adoção da medida. Desde a implantação da medida, o índice de congestionamento na cidade tem ficado abaixo da média desde o início da manhã – o período coincide com o início das férias escolares na capital. Às 13 horas, havia somente 12 km de congestionamento, o que corresponde a 1,5% dos 835 km monitorados pela CET. A média para o horário é de 7,6%. Veja também: Saiba como o rodízio funciona Entenda como o trânsito fez São Paulo parar A Avenida Paulista tinha a maior fila de engarrafamento: 2,2 km no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Augusta. Na Avenida Rebouças, eram registrados 2 km de morosidade no sentido Centro, entre as Ruas Ibiapinópolis e João Moura. O Corredor Norte-Sul (formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães) apresentava lentidão por 1,6 km, entre a Praça da Bandeira e o Viaduto Pedroso, no sentido do Aeroporto de Congonhas. A pista expressa da Marginal do Tietê estava congestionada por 1,4 km, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até o Rio Tamanduateí.