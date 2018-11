Mais 46 corpos de acidente do voo 447 foram resgatados As famílias de vítimas do voo 447, da Air France, foram informadas hoje pelo governo francês que mais 46 corpos foram resgatados do fundo do mar. Ao todo, os restos mortais de 75 passageiros estão no navio Ile de Sein, que chegou ao local do acidente em 21 de maio e iniciou as buscas no mesmo dia.