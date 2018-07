Mais 51 náufragos do veleiro Concordia chegam ao Rio Mais 51 náufragos do veleiro canadense Concordia, que afundou na tarde de quarta-feira a 555 quilômetros da costa fluminense, chegaram na tarde de hoje ao Rio. Pela manhã, já tinham sido trazidos ao Rio o capitão William Curry e 12 passageiros. Todas as 64 pessoas que viajavam no Concordia se salvaram. A maioria deles é de adolescentes, já que o veleiro era também uma escola.