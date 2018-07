Mais 8 corpos do voo AF 447 são identificados A Secretaria de Defesa Social em Pernambuco informou neste sábado que identificou mais oito corpos de vítimas do acidente do voo 477 da Air France, ocorrido em 31 de maio. Os nomes dos passageiros não foram divulgados, mas são três brasileiros, sendo dois homens e uma mulher, e cinco estrangeiros. Os trabalhos contam com a participação de Polícia Federal e de servidores do Estado da Paraíba.