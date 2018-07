O governo divide os alunos em quatro grupos, de acordo com o domínio dos conteúdos: abaixo do básico, básico, adequado e avançado. No 5º e 9º anos, tanto em português quanto em matemática, houve aumento no número de alunos com aprendizado considerado adequado e avançado. No 5º, por exemplo, aumentou de 25,7% para 28,1% a taxa de crianças no nível adequado em matemática. / M.M. e C.L.