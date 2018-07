Mais bueiros com alto risco são identificados no RJ A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos do Rio de Janeiro interditou hoje mais três bueiros com alto risco de explosão na cidade. Hoje, foram vistoriadas 373 tampas no centro, Copacabana, Ipanema, Flamengo, Glória, Lapa e Estácio. Os bueiros com risco foram identificados na Laura de Araújo (dois) e do Senado (um) - todos no centro da cidade - onde verificou-se a presença de gás.