Mais cara, gasolina vira brinde em hotéis e rádios nos EUA

Com o preço do combustível batendo recordes a cada semana nos Estados Unidos, a gasolina virou um brinde atrativo de estratégias de marketing e campanhas publicitárias no país. Cadeias de hotéis, por exemplo, passaram a oferecer cupons de US$ 25 a US$ 100 em gasolina aos seus hóspedes. No Best Western, na Flórida, quem se hospedar por duas noites recebe US$ 25 em combustível. Quatro noites, e o brinde sobe para US$ 50. Sob o logo "Fuel the Fun" (Abasteça a Diversão, em tradução livre), a cadeia Noble House Hotels & Resorts oferece um crédito de US$ 100 para quem fizer reserva em um de seus 12 hotéis no país. "Esta é uma maneira que os hotéis encontraram para incentivar o turismo. Eles sabem que, em função do preço da gasolina, as pessoas vão viajar menos nesse verão", comentou Jason Toews, um dos fundadores do site Gasbuddy, que lista os locais com a gasolina mais barata nos Estados Unidos. Rádio Na rádio Star 99.9, de Connecticut, os ouvintes podiam ganhar US$ 1 mil em gasolina. Eles tinham que estar entre os primeiros a ligar para a rádio assim que escutassem a música Home, da banda Daughtry, tocada duas vezes seguidas na estação. "Fomos inundados com ligações. Acredito que a audiência tenha aumentado em cerca de 40%", disse John Fazio, diretor de promoção da rádio. A competição terminou na quinta-feira com a distribuição de US$ 4 mil em combustível para quatro ouvintes. Com o sucesso de audiência, Fazio conta que já bolou mais uma campanha em que serão dados cupons de gasolina. "Vamos dar US$ 99 em combustível, a cada semana, para os ouvintes que ligarem dando boas dicas de trânsito." Estradas Segundo o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, os americanos estão viajando menos nas estradas do país. Um relatório do governo divulgado neste mês apontou que o total de milhas percorridas em estradas públicas diminuiu em 1,7% em abril comparado com o mesmo período do ano passado. Em um período de seis meses, a queda foi a mais brusca desde o segundo choque do petróleo, em 1979, de acordo com a agência de notícias Reuters. O levantamento também mostrou que as vendas de SUVs (caminhonetes) caíram 38% em maio comparado com maio de 2007. De olho nessa tendência, a montadora Chrysler LCC, dona das marcas Chrysler, Dodge e Jeep, lançou a campanha "Let's refuel America" (Vamos abastecer os Estados Unidos, em tradução livre). Quem comprar um dos carros da empresa recebe a promessa de pagar apenas US$ 2,99 pelo galão (3,7 litros) de gasolina ou diesel durante três anos. O valor equivale à media do preço da gasolina comum no país um ano atrás. Atualmente, a média da gasolina comum ultrapassa US$ 4 por galão. Inicialmente, a promoção seria realizada apenas no mês de maio, mas, segundo a montadora, "clientes e concessionárias ao redor dos Estados Unidos disseram ter gostado do incentivo". Em uma semana de campanha, o número de internautas entrando no site da montadora aumentou em 25% em relação à semana anterior. A empresa acabou estendendo a campanha até julho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.