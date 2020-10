Mais conforto no home office: 20 cadeiras de escritório ergonômicas e giratórias

Para quem passa horas e horas trabalhando em frente ao computador, nada melhor do que ter uma cadeira confortável para fazer o serviço render - e evitar dor nas costas, incômodo e cansaço ainda maior.

Ainda mais nesse período após o início de pandemia, em que milhares de pessoas passaram a trabalhar de casa e, por isso, precisaram se adaptar às novas exigências e ao que tinham em mãos.

Na lista abaixo, reunimos diversos tipos de cadeiras especiais de escritório, com características como regulagem de altura do assento, ajuste de suporte para os braços e até possibilidade de inclinação do encosto, para dar aquela relaxada de vez em quando e voltar ao trabalho com todo o pique. Até porque manter a boa postura é fundamental. Confira 20 opções de cadeiras de várias cores e estilos, com mais ou menos estofado, em ordem crescente de preço. Todas elas possuem rodinhas e oferecem sistema ergonômico, para se adaptar ao formato do corpo da melhor maneira possível.

Cadeira cr11 Pelegrin

Preço: R$ 329

Inclinação do encosto: sim

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não

Cadeira Wave Mafra

Preço: R$ 329

Inclinação do encosto: não

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não

Cadeira Presidente Mymax

Preço: R$ 405,42

Inclinação do encosto: não

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não

Cadeira Java Mobly

Preço: R$ 409,99

Inclinação do encosto: não

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não

Cadeira Best Mobly

Preço: R$ 598

Inclinação do encosto: não

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não

Cadeira Day Presidente

Preço: R$ 599

Inclinação do encosto: sim

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não

Cadeira CompreAlegre

Preço: R$ 599

Inclinação do encosto: sim

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não

Cadeira Suede Lyam Decor

Preço: R$ 599,90

Inclinação do encosto: sim

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: sim

Cadeira Executiva Lyam Decor

Preço: R$ 645

Inclinação do encosto: sim

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: sim

Cadeira Gamer Conforsit

Preço R$ 669,90

Inclinação do encosto: sim

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não

Cadeira Pel-1505 Pelegrin

Preço: R$ 688,60

Inclinação do encosto: não

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não

Cadeira Diretor Pelegrin

Preço: R$ 699

Inclinação do encosto: não

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não

Cadeira Presidente Tutto Home

Preço: R$ 739

Inclinação do encosto: sim

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: sim

Cadeira 1190H - Pelegrin

Preço: R$ 799

Inclinação do encosto: não

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não

Cadeira Anima

Preço: R$ 845

Inclinação do encosto: sim

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: sim

Cadeira Nacional

Preço: R$ 896

Inclinação do encosto: sim

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não

Cadeira Conforsit

Preço: R$ 949,90

Inclinação do encosto: sim

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não

Cadeira Clark Mobly

Preço: R$ 959,99

Inclinação do encosto: sim

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não

Cadeira Lenharo

Preço: R$ 964,90

Inclinação do encosto: sim

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: sim

Cadeira Presidente Magazine Decor

Preço: R$ 1.069,99

Inclinação do encosto: sim

Regulagem de altura: sim

Braço ajustável: não